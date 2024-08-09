تأجيل رحلة في براغ بسبب وجود جسم مشبوه

أدى خوف أمني في مطار «فاتسلاف هافيل» في العاصمة التشيكية براغ إلى تأخير رحلة متجهة إلى لندن، عندما أبلغ شخص ما عن وجود قطعة أمتعة مشبوهة على متن الرحلة.

وقال موقع «زدوبرافي دوت سي زيد» إن «صوت دق» صدر من إحدى الحقائب على متن طائرة تابعة لشركة «ريان إير»، كانت على وشك المغادرة إلى لندن، حسب «إذاعة براغ» اليوم الجمعة.

وتم إخلاء الطائرة واستدعاء خبرات المفرقعات إلى مكان قطعة الأمتعة المشبوهة. وأوقف المطار أيضاً بشكل مؤقت عملية التسجيل في المبنى رقم 2، ولم يتم العثور على أي شيء مشبوه في الأمتعة، وتم استئناف العمليات في الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت وسط أوروبا.