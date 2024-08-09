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زلزال يضرب كاناغاوا اليابانية

زلزال يضرب كاناغاوا اليابانية
9 أغسطس 2024 16:27

 ضرب زلزال بلغت قوته المبدئية 5.3 درجة محافظة كاناجاوا بالقرب من طوكيو اليوم دون إصدار تحذير من حدوث تسونامي، وفقا لما ذكرته وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض.

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يذكر أن باحثين يابانيين طالبوا السلطات في وقت سابق اليوم بضرورة الاستعداد لوقوع «زلزال ضخم» مدمر غداة هزة أرضية بقوة 7.1 درجة وقعت أمس أسفرت عن سقوط ثمانية جرحى في جنوب البلاد.

ودفع هذا التحذير رئيس الوزراء الياباني إلى التخلي عن جولة خارجية مقررة في آسيا الوسطى.

المصدر: وام
زلزال
اليابان
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