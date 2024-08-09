هل اليابان أمام احتمال وقوع زلزال مدمر ؟

دعا باحثون يابانيون الجمعة السلطات إلى الاستعداد لـ «لزلزال ضخم» مدمر غداة هزة أرضية بقوة 7,1 درجات أوقعت ثمانية جرحى في جنوب البلاد.

ودفع هذا التحذير رئيس الوزراء الياباني إلى التخلي عن جولة خارجية مقررة في آسيا الوسطى.

وهي المرة الأولى التي تصدر فيه وكالة الأرصاد الجوية اليابانية هذا التحذير منذ اعتماد نظام إنذار جديد بعد الزلزال المدمر الذي ضرب في 2011 وتسبب بتسونامي حصد آلاف الأرواح وبكارثة نووية في فوكوشيما. وبلغت الحصيلة نحو 18500 قتيل.



- ما فحوى تحذير الوكالة اليابانية؟

رأت الوكالة أن «احتمال حصول زلزال جديد قوي أعلى من الأيام العادية» بعد زلزال الخميس موضحة أن ذلك «لا يشير إلى أن الزلزال سيقع بالتأكيد».وحذّرت الوكالة «في حال وقوع زلزال قوي» سيخلف «هزات قوية وموجات تسونامي كبيرة».

وأضافت أن «الزلزال الضخم» الذي يخشى حدوثه قد يبدأ في منطقة الاندساس في أخدود نانكاي قبالة ساحل اليابان الجنوبي حيث سبق أن وقعت زلازل أخرى.



- ما هو أخدود نانكاي؟ -

هو حوض بحري يمتد على 800 كيلومتر من مدينة شيزووكا غرب طوكيو إلى جزيرة كيوشو في الجنوب التي وقع قبالة سواحلها زلزال الخميس.

وكان الأخدود نقطة انطلاق زلازل مدمرة بقوة قياسية تراوح بين 8 و9 درجات، كل مئة إلى مئتي عام.

هذه الزلازل الضخمة التي غالبا ما يتبعها زلزال ثان معروفة بأنها تتسبب بموجات تسونامي خطرة على طول ساحل اليابان الجنوبي.

في 1707، تشققت كل أجزاء أخدود نانكاي بالتزامن ما أدى إلى أعنف زلزال في تاريخ اليابان.

وتلا هذا الزلزال الذي تسبب بالثوران الأخير لبركان جبل فوجي، بعد قرن ونصف قرن، زلزالان ضخمان في 1854 ومن ثم آخران في 1944 و1946.



- ما هي العواقب المحتملة ؟

رأت الحكومة اليابانية في الفترة الأخيرة أن ثمة احتمالا بنسبة 70 % بوقوع زلزال ضخم توازي قوته 8 أو 9 درجات في البلاد في السنوات الثلاثين المقبلة.وفي حال وقوع هذا الزلزال، قد يطال جزءاً كبيراً من الساحل الياباني على المحيط الهادئ ويهدد 300 ألف شخص ويتسبب بأضرار تقدر قيمتها بحوالي 13 مليار دولار بحسب خبراء.

وكتب عالما الجيولوجيا كايل برادلي وجوديث هوبارد في النشرة المتخصصة «إرثكويك إنسايتس»، أن سجل الزلازل الضخمة في نانكاي مخيف.

وأوضحا، مع أن توقع وقوع الزلازل مستحيل إلا أن وقوع زلزال يزيد عموما من حصول آخر.



- هل من داع للقلق؟ -

ذكّرت السلطات اليابانية السكان المقيمين في مناطق معرضة للخطر بضرورة اتخاذ إجراءات احترازية وطلبت منهم على سبيل المثال الاطلاع على موقع الملجأ الأقرب إلى مقر إقامتهم في حال حصول عمليات إجلاء.

وتملك الكثير من الأسر اليابانية حزمة طوارئ تحتوي على زجاجة مياه ومصباح وجهاز راديو فضلا عن مؤن يمكن أن تحفظ لفترة طويلة.

ومع أن زلزال الخميس الذي بلغت قوته 7,1 درجات يزيد من احتمال وقوع زلزال آخر، إلا ان الأرجحية تبقى متدنية بحسب كايل برادلي وجوديث هوبارد.

وأكد الخبيران على سبيل المثال، في كاليفورنيا، ثمة قاعدة عامة تنص على أن هناك احتمالاً بنسبة 5 % أن يكون زلزال ما مقدمة لزلزال آخر.