قتلى جراء قصف استهدف شرق أوكرانيا

أسفرت قصف في بلدة "كوستيانتينيفكا" في شرق أوكرانيا، عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة 35 آخرين، حسبما قال وزير الداخلية الأوكراني اليوم الجمعة.

وأكد إيغور كليمنكو، في منشور على تطبيق "تلغرام" أرفقه بصور لعناصر الإطفاء يعملون بين ركام مبنى مدمّر "قُتل عشرة وأُصيب 35 آخرون".

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على تطبيق "تلغرام"، أن بعض "الأشخاص تحت الأنقاض". وأضاف أن عمليات إنقاذ مستمرة، وقدم تعازيه لأسر الضحايا.

وقالت وزارة الداخلية إن حريقا اندلع على مساحة تقدر بنحو ألف متر مربع.

تقع بلدة "كوستيانتينيفكا" على بعد أكثر من عشرة كيلومترات من خط المواجهة بين القوات الأوكرانية والروسية.