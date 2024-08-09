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أوكرانيا تقصف قاعدة جوية عسكرية روسية

آثار قصف داخل روسيا
9 أغسطس 2024 17:15

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، أنه ضرب "بنجاح" قاعدة جوية عسكرية روسية في منطقة ليبتسك على بعد حوالى 300 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا، في منطقة تعرضت لهجمات بمسيّرات.
وأعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، في بيان على تطبيق تلغرام "الليلة الماضية هاجمت قوات الدفاع الأوكرانية قاعدة ليبتسك"، مضيفة أنها ضربت "مستودعات بقنابل جوية موجهة وعددا من المنشآت الأخرى (...) واندلع حريق كبير وسمع دوي انفجارات عدة".
وقال  إيجور أرتامونوف حاكم ليبتسك، على قناته عبر تطبيق تلغرام، إن تسعة أشخاص أصيبوا وتم وقف وسائل النقل العام في المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 500 ألف نسمة، وتقع بين موسكو والحدود الروسية مع أوكرانيا.  
وأفادت وزارة الدفاع في موسكو بأن دفاعات الجو الروسية اعترضت 75 طائرة مسيرة بعد منتصف الليل بما في ذلك 19 فوق منطقة ليبتسك.

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المصدر: وكالات
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قصف
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