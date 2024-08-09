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روسيا تسيطر على قرية أوكرانية

آثار معارك وقصف في شرق أوكرانيا
9 أغسطس 2024 18:51

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن قواتها سيطرت على قرية "فيسيلي" قرب "بوكروفسك" في شرق أوكرانيا.
تقع "بوكروفسك" على طريق إمداد رئيسي إلى بلدات أخرى تحت سيطرة الحكومة الأوكرانية مثل "تشاسيف يار" و"كوستيانتينيفكا".
وتعلن روسيا، من حين لآخر، السيطرة على قرى في شرق أوكرانيا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على بلدتين جديدتين في شرق أوكرانيا، نهاية يوليو الماضي مواصلة تقدمها الميداني على الجبهة.
وأفادت الوزارة آنذان أنها سيطرت على بلدتي "بروغريس" و"يفغينيفكا" الواقعتين في المنطقة الشرقية من دونيتسك، حيث تدور غالبية المعارك.
قبل ذلك بيوم، أعلن الجيش الروسي السيطرة على قرية "لوزوفاتسكي" الواقعة في المنطقة نفسها.
وبدأت روسيا تكتسب مزيدا من المساحات منذ الهجوم الأوكراني المضادّ الكبير في صيف 2023 الذي لم يحقق أهدافه.

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المصدر: وكالات
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روسيا
أوكرانيا
الجيش الروسي
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