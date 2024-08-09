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العاصفة "ديبي" تسبب أمطارا غزيرة في ولايات أميركية

فيضانات في الولايات المتحدة جراء العاصفة "ديبي"
9 أغسطس 2024 20:25

اتجهت العاصفة "ديبي" صوب الشمال على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، اليوم الجمعة، وتسببت في زوابع وهطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى فياضانات كارثية من ولاية ماريلاند إلى فيرمونت قبل أن تعود العاصفة التي كانت قد وصلت لقوة الإعصار للبحر مرة أخرى.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات من الفيضانات ومن الأعاصير الصغيرة لمنطقة تمتد من ساحل ولاية جورجيا إلى نيو إنغلاند، حيث تحركت العاصفة إلى الشمال الشرقي بسرعة 56 كيلومترا في الساعة وهو أسرع بكثير مما كانت عليه في وقت سابق من الأسبوع.
وموقع مركز العاصفة، التي انخفض الآن تصنيفها إلى ما بعد المدارية، هو شمال ولاية فيرجينيا الأميركية وذلك في الساعات المبكرة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي.
ومنذ أن وصلت إلى اليابسة لأول مرة كإعصار من الفئة الأولى عند ساحل خليج فلوريدا يوم الاثنين، غمرت "ديبي" المنازل والطرق بمياه الأمطار والفيضانات ودفعت إلى عمليات إجلاء وإنقاذ في المياه في أثناء زحفها ببطء إلى الساحل الشرقي.
وأرسلت الهيئة تقارير عن مجموعة من الأعاصير الصغيرة المتفرقة، منذ أمس الخميس، بما في ذلك إعصار صغير مؤكد بالقرب من مارشالتون بولاية ديلاوير. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار بسبب ذلك.
وفي وقت سابق، قتل إعصار من هذا النطاق رجلا عندما انهار منزله في مقاطعة ويلسون في شرق ولاية كارولينا الشمالية.
وفي أعقاب العاصفة "ديبي"، من المتوقع أن تجتاح موجة حر شديدة ولاية فلوريدا ومناطق وولايات الجنوب العميق في الولايات المتحدة اليوم الجمعة. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى أعلى بكثير من 37 درجة مئوية في جميع أنحاء المنطقة.

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المصدر: رويترز
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