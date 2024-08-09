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العراق يدعم البيان الثلاثي المشترك بشأن قطاع غزة

وزارة الخارجية العراقية
9 أغسطس 2024 20:38

رحب العراق بالبيان الثلاثي الذي أصدرته كل من الولايات المتحدة ومصر وقطر بشأن قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان «نعرب عن ترحيبنا بالبيان المشترك الصادر عن زعماء الولايات المتحدة وجمهورية مصر العربية ودولة قطر، والذي يدعو إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمعتقلين، وتقديم الإغاثة الفورية لشعب غزة».
وأضافت أن «هذا البيان يعكس التزاماً جاداً من قبل القادة الثلاثة بحل الأزمة الإنسانية القائمة في غزة، ويعدّ خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة».
وأكدت الوزارة «دعمها لهذا الجهد الدولي».
كما دعت وزارة الخارجية العراقية «كافة الأطراف المعنية إلى التعامل بإيجابية مع هذه المبادرة، واستئناف المناقشات العاجلة»، لافتة إلى «استعداد العراق لدعم أي جهد يصب في مصلحة تعزيز الأمن والسلم في المنطقة».
وأعربت عن أملها في أن «تسفر هذه الجهود عن نتائج ملموسة تسهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وإنهاء الأزمة الراهنة بأسرع وقت ممكن».

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المصدر: وام
العراق
قطاع غزة
وقف إطلاق النار
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