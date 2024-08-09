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صور.. تحطم طائرة تقل عشرات الركاب في البرازيل

لحظة سقوط الطائرة
9 أغسطس 2024 21:48

ذكرت محطة "جلوبو نيوز" التلفزيونية المحلية أن طائرة، على متنها 62 شخصا، تحطمت في بلدية فينهيدو الواقعة في ولاية ساو باولو في البرازيل يوم الجمعة.
وقال موقع "G1" الإخباري الإلكتروني، إن الطائرة ATR-72، التي تشغلها شركة الطيران Voepass Linhas Areas كانت في طريقها من "كاسكافيل" في ولاية بارانا إلى "جوارولوس" في ساو باولو.

  • اشتعال النار في الطائرة بعد تحطمها
    اشتعال النار في الطائرة بعد تحطمها
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وأكدت فرقة الإطفاء الحكومية في ساو باولو، على وسائل التواصل الاجتماعي، أن طائرة تحطمت في فينهيدو، وأنها أرسلت سبعة أطقم إلى منطقة الحادث.

وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يبدو أنه الطائرة وهي تسقط في مجموعة من الأشجار، أعقبها عمود كبير من الدخان الأسود.

المصدر: وكالات
البرازيل
تحطم طائرة
تحطم طائرة عسكرية
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