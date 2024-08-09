ارتفاع عدد قتلى قصف استهدف قرية أوكرانية

قال مسؤولون أوكرانيون، اليوم الجمعة، إن حصيلة قتلى الهجوم الذي استهدف قرية كوستيانتينيفكا في شرق البلاد، ارتفعت إلى 14 قتيلا.

وأضاف المسؤولون أن 43 آخرين أصيبوا في الضربة الصاروخية على البلدة الواقعة في منطقة دونيتسك.

وتصاعدت أعمدة كثيفة من الدخان الأسود من البناية المدمرة في لقطات ومقاطع فيديو نشرها مسؤولون وقالت وزارة الداخلية في وقت لاحق إن الحريق تم إخماده.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على منصة إكس "هناك محاصرون تحت الأنقاض" وأضاف أن فرق الطوارئ تبحث عن ناجين تحت الأنقاض.

كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 10 أشخاص.

وتقع كوستيانتينيفكا على بعد 13 كيلومترا فقط من جبهة القتال في شرق أوكرانيا.