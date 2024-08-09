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تعرض ناقلة نفط لـ 4 هجمات قبالة اليمن

دخان يتصاعد من سفينة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر (أرشيفية)
10 أغسطس 2024 01:08

القاهرة (وكالات) 

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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أمس، أن ناقلة النفط الخام «دلتا بلو» أبلغت عن تعرضها لأربع هجمات خلال الساعات الـ24 الماضية قبالة ميناء المخا اليمني، وأفادت الشركة التي تدير الناقلة بأنها وطاقمها بخير.
وأبلغ ربان السفينة أمس أن زورقين صغيرين أطلقا قذيفة صاروخية انفجرت قرب الناقلة التي ترفع علم ليبريا على بعد نحو 45 ميلا بحريا جنوبي ميناء المخا.
وقالت الهيئة إن كل زورق كان على متنه أربعة أشخاص، مضيفة أن صاروخا آخر انفجر بعد ساعات بالقرب من الناقلة.
ورداً على سؤال عن الواقعة، قالت شركة دلتا تانكرز التي تدير الناقلة ويقع مقرها في أثينا، إن الطاقم والسفينة بخير، مضيفة «السفينة تواصل رحلتها».
وقالت القيادة المركزية الأميركية إن قواتها ضربت أهدافا في مناطق باليمن خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تدمير طائرتين مسيرتين ومحطة تحكم أرضية وثلاثة صواريخ كروز مضادة للسفن.

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