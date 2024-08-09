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السعودية ترحب بالبيان الأميركي المصري القطري بشأن غزة

علم السعودية
9 أغسطس 2024 23:55

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بالبيان المشترك الصادر عن الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بشان الوضع في قطاع غزة.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) "أكدت المملكة دعمها الكامل لجهودهم المتواصلة في سبيل إتمام التوصل إلى وقف إطلاق النار والمعالجة العاجلة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة".
وأضافت الوكالة أن الوزارة شددت "على ضرورة وقف النزيف وإنهاء المعاناة وحماية المدنيين، والمضي قدماً في سبيل إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام والأمن واستعادة الشعب الفلسطيني الشقيق لكامل حقوقه المشروعة".

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المصدر: وكالات
السعودية
غزة
قطاع غزة
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