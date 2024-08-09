أمر إخلاء إسرائيلي جديد في خان يونس

حسن الورفلي (القاهرة)

توغلت الدبابات الإسرائيلية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة أمس، لتجبر الآلاف على النزوح والفرار على امتداد الطرق المزدحمة، بعد إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر بالإخلاء وإعلانه توسيع عملياته في كبرى مناطق جنوب القطاع.

وعادت القوات الإسرائيلية، التي اجتاحت قطاع غزة بأكمله تقريبا على مدى أكثر من 10 أشهر، إلى أنقاض المناطق التي أعلنت سابقا طرد مقاتلي «حماس» منها.

وألقى الجيش منشورات تأمر السكان والنازحين في شرق خان يونس، المدينة الرئيسية في جنوب القطاع، بإخلاء المنطقة التي شهدت بالفعل موجات متكررة من القتال.

وتكدست العائلات في الحافلات والسيارات، وسعى العديد من النازحين إلى اللجوء للمواصي، وهي منطقة رملية تمتد على طول الساحل، فيما عبر البعض عن مخاوفه من الذهاب إليها بعد تعرضها لهجمات في السابق على الرغم من أن القوات الإسرائيلية أعلنتها منطقة آمنة.

وفي وقت لاحق، أمس، قال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية أودت بحياة 6 فلسطينيين في منطقة المواصي، مضيفين أن غارة أخرى على منزل قريب قتلت 4، بينهم فتاة، وأصابت عدة أشخاص.

في غضون ذلك، تنطلق نهاية الأسبوع المقبل جولة جديدة من مفاوضات التهدئة بين حركة حماس وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار وإبرام صفقة لتبادل الأسرى بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، ما سيساعد في تهدئة حالة الاستقطاب الإقليمي والتصعيد العسكري المستمر في الشرق الأوسط والذي يهدد بحرب إقليمية شاملة، بحسب ما أكد مصدر لـ«الاتحاد».

وأوضح المصدر أن الوسطاء تلقوا تأكيدات من حركة حماس والجانب الإسرائيلي حول الجولة المقبلة من المفاوضات التي تهدف لوقف الحرب في غزة، مشددا على أن حركة حماس سلمت الجانب المصري ردا إيجابيا حول محادثات التهدئة، وأشار إلى استعداد وفد الحركة مستعد للمشاركة في أي مفاوضات تفضي لوقف الحرب تماما وإبرام صفقة لتبادل الأسرى.

وأشار المصدر إلى أن الجولة المقبلة من المباحثات ستبحث وضع التفاصيل الفنية الكاملة للاتفاق، موضحا أن رئيس جهاز الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز سيكون حاضرا، ورئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثان، ورئيسا جهاز الموساد والشاباك الإسرائيلي.

وكان قادة مصر والولايات المتحدة وقطر قد دعوا حركة حماس وإسرائيل إلى استئناف المناقشات العاجلة نهاية الأسبوع المقبل سواء في القاهرة أو الدوحة، وذلك لسد كافة الثغرات المتبقية، وبدء تنفيذ الاتفاق دون أي تأجيلات جديدة، جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الزعماء الثلاثة.

وفي تل أبيب، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأول، عزمه إرسال مفاوضين إلى الاجتماع الذي دعا إليه زعماء قطر ومصر والولايات المتحدة، بالدوحة أو القاهرة، يوم الخميس المقبل، لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.