بولندا تشتري مئات الصواريخ جو-جو

وقعت بولندا اتفاقا مع الولايات المتحدة لشراء مئات الصواريخ جو-جو من طراز "إيه آي إم-120 أمرام" AIM-120 AMRAAM، على ما أعلنت الوكالة الوطنية للأسلحة الجمعة.

وأوردت الوكالة أن قيمة العقد تبلغ "855 مليون دولار أميركي"، بدون أن تحدد عدد الصواريخ.

وأوضحت أن تسليم الصواريخ "سيتم خلال فترة 2029-2033" و"ستستخدمها الطائرات الحربية" التابعة للقوات الجوية البولندية.

وتملك بولندا حاليا طائرات أميركية من طراز إف-16.

ويندرج هذا العقد الجديد الضخم في إطار عملية تحديث الجيش البولندي التي تسارعت منذ بدء الأزمة الحالية في أوكرانيا.

وتخصص بولندا، الدولة المجاورة لأوكرانيا والداعمة لها بصورة مطلقة، هذه السنة أكثر من 4% من ناتجها المحلي الإجمالي للنفقات الدفاعية، ما يقارب 33 مليار دولار أميركي، وهو ضعف نسبة 2% التي يطالب بها الحلف الأطلسي.

كما باشرت سلسلة من عمليات شراء معدات عسكرية بمليارات الدولارات، ولا سيما من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وبحسب وسائل الإعلام، توقع وارسو وواشنطن الثلاثاء المقبل اتفاقا نهائيا لشراء 96 مروحية قتالية أميركية من طراز "إيه إتش-64 إي أباتشي" بقيمة تقدر بأكثر من تسعة مليارات دولار، وذلك بعدما أعطت الولايات المتحدة الضوء الأخضر لهذه الصفقة العام الماضي.

وستحل هذه المروحيات الأميركية محل مروحيات هجومية روسية من طراز "مي-24".

وتمهيدا لذلك، وقعت بولندا الاثنين اتفاقات تعويض صناعي مع شركتي "بوينغ" و"جنرال إلكتريك" الأميركيتين، تتعلق بنقل مهارات إلى مصانع بولندية لصيانة المروحيات.

وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه العقود حوالى 215 مليون يورو.

كما أعلنت وارسو، هذا الأسبوع، توقيع عقد قريبا لتسلم 48 قاذفة صواريخ أميركية من طراز "باتريوت".