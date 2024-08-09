الملك تشارلز يعلّق على أعمال الشغب في بريطاينا

علّق الملك تشارلز الثالث، ملك بريطاينا، الجمعة، على أعمال الشغب التي قام بها اليمين المتطرف في المملكة المتحدة خلال الأيام الأخيرة.

وشكر الملك تشارلز، الشرطة على تحركها في مواجهة الشغب، ناسبا هذا العنف إلى "جنوح عدد محدود" وداعيا إلى "الاحترام والتفاهم المتبادلين".

وخلال اتصالات هاتفية مع رئيس الوزراء كير ستارمر ومسؤولي الشرطة، "أكد الملك أنه تشجع كثيرا بالأمثلة العديدة عن روح التضامن في مواجهة الاعتداءات وجنوح عدد محدود، مع تعاطف ومقاومة أكبر عدد" من الناس، وفق ما قال متحدث باسم قصر باكينغهام.

بدأت أعمال الشغب بعد تداول معلومات كاذبة عن المشتبه به المفترض في هجوم بسكّين استهدف حصة للرقص في مدينة ساوثبورت في شمال غرب إنكلترا في 29 من يوليو الماضي. وأسفر الهجوم عن مقتل ثلاث فتيات تراوح أعمارهن بين ست وتسع سنوات.

وانتشرت شائعات، في البداية على وسائل التواصل الاجتماعي، أفادت بأن المهاجم طالب لجوء مسلم. ولكن تم التعريف عن المشتبه به لاحقاً على أنه أكسيل روداكوبانا المولود في ويلز. وذكر الإعلام البريطاني أن والديه من رواندا.