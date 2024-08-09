جنود أوكرانيون يعلنون السيطرة على منشأة غاز في روسيا

بثت وسائل إعلام أوكرانية، الجمعة، ما قالت إنه مقطع مصور لجنود أوكرانيين يسيطرون على منشأة لقياس تدفق الغاز في بلدة "سودجا" الواقعة في منطقة كورسك في روسيا.

يأتي ذلك بعد أربعة أيام من توغل عسكري من قوات كييف داخل أراضي روسيا.

وقال الجنود، في مقطع مصور تبلغ مدته 29 ثانية والتقط في مبنى يحمل شعار شركة الغاز الروسية "غازبروم"، إنهم سيطروا أيضا على بلدة "سودجا".

وقال جندي في المقطع "البلدة تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية، والبلدة هادئة".

وأضاف "المنشأة الاستراتيجية لشركة غازبروم باتت تحت سيطرة الكتيبة 99 مشاة ميكانيكي".

ولم تتمكن وكالات الأنباء من التحقق من صحة المقطع المصور حتى الآن، كما لم تعلق هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني عليه.