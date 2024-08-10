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اليابان ترتقب وصول الإعصار ماريا إلى شمال البلاد

اليابان ترتقب وصول الإعصار ماريا إلى شمال البلاد
10 أغسطس 2024 12:58

قالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن من المتوقع أن يصل الإعصار ماريا إلى اليابسة بشمال البلاد بعد غد الاثنين، وينتظر أن يجلب معه أمطارا تعادل أكثر من المتوسط الشهري خلال شهر أغسطس، في المنطقة. ولفتت الهيئة اليوم السبت، إلى احتمال حدوث انهيارات أرضية وفيضان الأنهار على جوانبها، إضافة إلى فيضانات في المناطق المنخفضة، ورياح عاتية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء كيودو اليابانية. وجرى رصد الإعصار ماريا شرقي أرخبيل اليابان في المحيط الهادئ اليوم السبت، ويتحرك شمال تصابحه رياح تصل سرعتها إلى أكثر من 90 كيلومترا في الساعة. 

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المصدر: د ب أ
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