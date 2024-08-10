انتشال جثة ثانية من أسفل أنقاض فندق بعد انهياره في ألمانيا

عقب أربعة أيام من انهيار جزئي لفندق في بلدة كروف الألمانية، التي تقع على نهر موزيل، تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثة ثانية.

وقالت الشرطة في مدينة ترير إن الجثة لصاحب الفندق. كما توفيت امرأة في الحادث الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء الماضي.

وتم انتشال جثتها من تحت الأنقاض يوم الأربعاء. وقبل أن يتم انتشال جثة صاحب الفندق، كان لا بد من هدم أجزاء كبيرة من الفندق، حيث كان المبنى معرضاً لخطر الانهيار بالكامل، كما كانت الجثة في مكان لا يمكن الوصول إليه بسهولة، بحسب بيانات خبير.

وانهار طابق كامل في الفندق. وأسفر الحادث أيضا عن إصابة سبعة أفراد، تم انتشالهم من تحت الأنقاض بعد ساعات، وكان بينهم طفل يبلغ من العمر عامين.

وألقى أحد الخبراء نظرة على الوضع في الموقع أول أمس الخميس، وأوصى بالهدم حتى يمكن انتشال الجثة بأمان.

ولا يزال سبب الحادث غير واضح. وباشر الادعاء العام التحقيق في الوفاة وكلف الخبير لمعرفة كيفية وقوع الحادث.