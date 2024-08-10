اليابان تحذر مواطنيها من انهيارات أرضية محتملة وفيضانات

حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم، مواطنيها من سكان المناطق المنخفضة في البلاد من مخاطر وقوع انهيارات أرضية، وفيضان الأنهار، والرياح القوية مع قرب وصول إعصار «ماريا».

ونقلت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية عن بيان الأرصاد القول «إن الإعصار الذي من المتوقع أن يضرب شمال اليابان الاثنين القادم، ستصاحبه أمطار تعادل أكثر من متوسط هطول الأمطار الشهري لشهر أغسطس في المنطقة».

وأشار البيان إلى أن الإعصار يقع حاليا شرق الأرخبيل الياباني في المحيط الهادئ، ويتحرك شمالاً برياح تزيد سرعتها على 90 كيلومتراً في الساعة.