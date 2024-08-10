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معارك ضارية لصد توغل أوكراني في روسيا

مقاتلة روسية تطلق صواريخ على جنود أوكرانيين في منطقة كورسك
10 أغسطس 2024 17:12

خاضت روسيا، اليوم السبت، معارك ضارية ضد آلاف الجنود الأوكرانيين على عمق 20 كيلومترا داخل منطقة "كورسك" بعد أكبر هجوم لأوكرانيا على أراض واقعة تحت السيادة الروسية منذ بدء الأزمة الحالية في فبراير 2022.
وتوغلت القوات الأوكرانية عبر الحدود الروسية في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء واقتحمت بعض الأجزاء الغربية من منطقة كورسك الروسية، في هجوم مفاجئ.
ووفقا لمدونين عسكريين روس، تحركت سريعا وحدات أوكرانية بدعم من أسراب الطائرات المسيرة ونيران المدفعية الثقيلة للسيطرة على جزء صغير من الأراضي الروسية الغربية بجانب الحدود بينما توغلت وحدات على نحو أعمق في الأراضي الروسية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم "تواصل القوات المسلحة التصدي لمحاولة غزو القوات المسلحة الأوكرانية"، مضيفة أن معارك ضارية تركزت حول مالايا لوكنيا وأولجوفكا وإيفاشكوفسكوي، وهي تجمعات سكنية تقع على بعد يترواح بين 10 كيلومترات و20 كيلومترا داخل روسيا.
وفرضت روسيا نظاما أمنيا شاملا في ثلاث مناطق حدودية، اليوم، بينما قالت بيلاروسيا إنها صدت ما تعتقد أنه هجوم كبير بالطائرات المسيرة من أوكرانيا.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتن الهجوم الأوكراني بأنه استفزاز كبير.
وقال مدونون عسكريون روس، اليوم السبت، إن الوضع استقر بعد أن أرسلت روسيا قوات لوقف التقدم المفاجئ غير أنهم أضافوا أن أوكرانيا تحشد قواتها بسرعة.

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المصدر: رويترز
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