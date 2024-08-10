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أوكرانيا: ألحقنا أضرارا بمنشأة للجيش الروسي

صورة نشرها المتحدث دميترو بليتنتشوك على مواقع التواصل الاجتماعي
10 أغسطس 2024 17:39

قال المتحدث باسم البحرية الأوكرانية، اليوم السبت، إن البحرية وجهاز المخابرات العسكرية هاجما منصة غاز بحرية سابقة تستخدمها القوات الروسية في البحر الأسود مما ألحق أضرارا بها.
وقال المتحدث دميترو بليتنتشوك على موقع فيسبوك إن الموقع كان يستخدم للتلاعب بنظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس)، مضيفا "لا يمكننا السماح بحدوث هذا".
ونشر مقطع مصور تم تصويره ليلا يظهر انفجارا على منصة بحرية وحريقا أعقبه. وقال إنه قبل نصف يوم من الهجوم، نشرت القوات الروسية معدات وعسكريين على المنصة.
وقال بليتنتشوك "لم يكن هناك مدنيون. ولم تكن المنصة تؤدي وظائفها الطبيعية". ولم يخض في مزيد من التفاصيل.
ولم يتسن لوكالات الأنباء التحقق من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل. ولم يصدر تعليق بعد من موسكو.

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المصدر: وكالات
روسيا
منصة
هجوم
البحر الأسود
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