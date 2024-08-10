البريطانيون يتظاهرون تنديدا بالعنصرية

خرج آلاف البريطانيين، اليوم السبت، في مظاهرات مناهضة للعنصرية ردا على أعمال عنف اليمين المتطرف التي هزت المملكة المتحدة على مدى أسبوع.

وتعود آخر اشتباكات كبيرة بين الشرطة ومثيري شغب إلى مساء الاثنين، لكن الشرطة ستبقى في حال تأهب خلال عطلة نهاية الأسبوع.

والسبت، نظمت تظاهرات جديدة في مدن عدة للتنديد بالعنف الأخير المرتبط بكراهية الأجانب. وكان أكبرها في مدينة بلفاست عاصمة مقاطعة إيرلندا الشمالية (آلاف الأشخاص) التي شهدت هذا الأسبوع أعمال عنف وصفتها الشرطة بأنها عنصرية.

وليل الجمعة السبت، استُهدف مسجد في "نيوتاونردز" في شرق بلفاست، مجددا بزجاجة مولوتوف، لكنها لم تشتعل، كما تعرّض للتخريب فيما قالت الشرطة إنها تتعامل مع الأمر على أنه جريمة عنصرية.

ونظّمت تجمعات شارك فيها المئات عبر المملكة المتحدة مثل نيوكاسل (شمال إنكلترا) وكاردف (ويلز) وغلاسكو وإدنبره (اسكتلندا).

في لندن، تجمع نحو ألف شخص أمام مقر حزب "ريفورم يو كيه" المناهض للهجرة، ورفعوا لافتات كتب عليها "لا للعنصرية، لا للكراهية"، بدون وقوع حوادث.

وقال جيريمي سنيلينغ (64 عاما) الذي شارك في التجمع "لا أريد أن ينزل اليمين إلى الشوارع باسمي"، مضيفا "أنا مع فتح الحدود ووجود اللاجئين أمر جيد".

بدورها، قالت فيبي سيويل، البالغة 32 عاما "من المهم جدا بالنسبة إلى المهاجرين في هذا البلد أن يروننا هنا، بريطانيون بيض، نقول: لا، نحن لا نتسامح" مع أعمال العنف.

وبدأت الاضطرابات الأسبوع الماضي بعدما قُتلت ثلاث فتيات طعنا في حصّة رقص في ساوثبورت في شمال غرب إنكلترا وأُصيب خمسة أطفال آخرين بجروح خطيرة.

وانتشرت شائعات، في البداية على وسائل التواصل الاجتماعي، أفادت بأن المهاجم طالب لجوء مسلم. ولكن تم التعريف عن المشتبه به لاحقاً على أنه أكسيل روداكوبانا المولود في مقاطعة ويلز البريطانية. وذكر الإعلام البريطاني أن والديه من رواندا.