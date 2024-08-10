"الصحة العالمية" تجتمع قريبا لاتخاذ قرار بشأن جدري القردة

تجتمع لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، الأربعاء، لتقييم ما إذا كان سيتم إعلان أعلى مستوى من التأهب لمواجهة وباء جدري القردة المتفشي في دول أفريقية عدة، على ما أعلنت المنظمة الأممية اليوم السبت.

وفي مذكرة، أرسلتها إلى وسائل الإعلام، ذكرت المنظمة "حُدد الاجتماع الأول للجنة الطوارئ الذي دعا إليه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (...) بشأن تفشي فيروس +إمبوكس 2024+ (جدري القردة)، الأربعاء 14 أغسطس (...) اعتباراً من الساعة 12,00" (10,00 بتوقيت غرينتش).

ويعقد هذا الاجتماع عبر الإنترنت في جلسة مغلقة كالمعتاد.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس "ستطلعني اللجنة على رأيها حول ما إذا كان الوباء يشكل حالة طوارئ صحية دولية. وفي هذه الحالة، ستقدم إلي المشورة بشأن التوصيات المؤقتة التي يتعين اتخاذها".

وكان أدهانوم غيبريسوس قد أعلن، الأربعاء، أنه سيدعو لجنة الطوارئ إلى الاجتماع "في أقرب وقت ممكن".

وحالة الطوارئ الصحية العامة، التي تثير قلقا دوليا، هي أعلى إنذار يمكن أن تطلقه منظمة الصحة العالمية.

ويمكن لتيدروس، بصفته المدير العام للمنظمة، أن يعلن حالة الطوارئ هذه بناء على مشورة لجنة من الخبراء في هذا المجال.

يُعدّ "إمبوكس"، الذي كان يُعرف باسم مونكي بوكس سابقا، مرضا معديا يسببه فيروس ينتقل إلى الإنسان عن طريق حيوانات مصابة، ويمكن أن ينتقل أيضا من إنسان إلى آخر.

تثير سلالة جديدة من الفيروس، رُصِدَت في سبتمبر 2023، وأبلغ عنها في بلدان أفريقية عدة، مخاوف من انتشار هذا الفيروس.

وسجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية، حتى 3 أغسطس الجاري، 14479 إصابة و455 حالة وفاة، أي بمعدل 3 بالمئة، بحسب وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأفريقي.

اكتُشف الفيروس، للمرة الأولى لدى البشر، عام 1970.

يسبب المرض حمى وأوجاعا عضلية والتهابات جلدية تشبه الدمامل.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أعلى مستوى من التأهب في 23 يوليو 2022 في محاولة لاحتواء تفشي جدري القردة، ثم رفعته بعد أقل من عام، أي في مايو 2023. وتسبب الوباء، حينها، في وفاة 140 شخصا من بين نحو 90 ألف إصابة.