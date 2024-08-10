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استطلاعان: تقدم هاريس على ترامب في ولايات حاسمة

صورة مجمعة لهاريس وترامب
10 أغسطس 2024 21:58

أظهر استطلاعان للرأي أن  كامالا هاريس نائبة الرئيس والمرشحة للانتخابات الرئاسية عن الحزب الديمقراطي تتقدم على الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري بأربع نقاط في ثلاث من الولايات الحاسمة، وهي ويسكونسن وبنسلفانيا وميشيغان.
وأشار استطلاعا الرأي، اللذان أجرتهما صحيفة نيويورك تايمز وكلية سيينا كوليدج في الفترة من الخامس إلى التاسع من أغسطس الجاري، إلى تقدم هاريس على ترامب بأربع نقاط مئوية في تلك الولايات الثلاث بالحصول على 50 بالمئة من أصوات الناخبين المحتملين في كل ولاية مقابل 46 بالمئة لترامب.
وأضاف التقرير أن هامش الخطأ في العينة بين الناخبين المحتملين كان بزيادة أو نقصان 4.8 نقطة مئوية في ميشيجان و4.2 نقطة في بنسلفانيا و4.3 نقطة في ويسكونسن. وإجمالا، شارك في الاستطلاع 1973 ناخبا محتملا.
وأنهى الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن مسعاه لفترة ولاية جديدة في 21 يوليو الماضي وأيد ترشح هاريس لانتخابات الخامس من نوفمبر المقبل أمام ترامب إثر ​​مناظرة تلفزيونية أمام المرشح الجمهوري في أواخر يونيو الماضي.
وأظهرت استطلاعات رأي أن ترامب حقق تقدما على بايدن بما يشمل ولايات حاسمة بعد أداء بايدن في المناظرة، لكن دخول هاريس إلى السباق غير مجرى الأمور.
وأظهر استطلاع للرأي، أجرته "إبسوس" ونُشر يوم الخميس، تقدم هاريس على ترامب على مستوى البلاد بتسجيل 42 بالمئة مقابل 37 بالمئة في سباق انتخابات الرئاسة. وأُجري الاستطلاع على مستوى البلاد عبر الإنترنت وشمل 2045 بالغا أميركيا في الفترة من الثاني إلى السابع من أغسطس الجاري، وكان هامش الخطأ فيه نحو ثلاث نقاط مئوية.

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المصدر: وكالات
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