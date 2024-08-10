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«سنتكوم: تدمير منصة إطلاق صواريخ وزورق مسير لـ«الحوثيين»

بارجة حربية تابعة للقيادة المركزية الأميركية بالبحر الأحمر (أرشيفية)
11 أغسطس 2024 01:11

واشنطن (الاتحاد)

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» تدمير منصة إطلاق صواريخ وزورق مسير في مناطق تسيطر عليها جماعة الحوثي في اليمن. وقالت «سنتكوم»، في بيان على حسابها بمنصة «إكس»، إن «قوات القيادة المركزية الأميركية نجحت خلال 24 ساعة الماضية في تدمير منصة إطلاق صواريخ وزورق مسير في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن». 
وأضاف البيان أن «قوات (سنتكوم) تمكنت كذلك في اليوم نفسه من تدمير طائرتين مسيرتين للحوثيين في البحر الأحمر»، مؤكداً أن «هذه الأهداف شكلت تهديداً واضحاً ووشيكاً للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة». ولفت إلى أن هذا «السلوك المتهور والخطير من جانب الحوثيين يهدد الاستقرار والأمن الإقليميين». 
ومنذ نوفمبر 2023، يستهدف الحوثيون بصواريخ وطائرات مسيّرة سفن شحن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر المتوسط.
وأعلنت الولايات المتحدة في 17 يناير الماضي إعادة إدراج جماعة الحوثي على لوائح الإرهاب بسبب الهجمات التي تشنها على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والقوات المتمركزة في المنطقة.

القيادة المركزية الأميركية
الحوثي
اليمن
الحوثيون
السفن التجارية
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