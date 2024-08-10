الصومال يؤكد استمرار العمليات حتى القضاء على فلول «الشباب»

مقديشو (الاتحاد)

أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، استمرار عمليات الجيش الوطني حتى القضاء على فلول مليشيات حركة «الشباب» الإرهابية في أنحاء البلاد كافة.

وتطرق رئيس الصومال، في تصريحات، إلى أن حكومته تسعى لإجراء انتخابات يدلي الصوماليون فيها بأصواتهم، وقال: «لن يحكم الصومال شخص لم ينتخبه الشعب»، موضحاً أن الحكومة الفيدرالية تهدف إلى عقد انتخابات عادلة وشفافة تسمح للأهالي بالمشاركة بنشاط في تشكيل مستقبل بلادهم.

وفي السياق، نفذ الجيش الصومالي بالتعاون مع قوات الاتحاد الأفريقي الانتقالية «أتميس»، عمليات تمشيط في مدينة «براوة» بإقليم شبيلي السفلى والمناطق المحيطة بها لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد ضباط في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصومالية «صونا» أن العناصر الإرهابية حاولت مقاومة القوات المشتركة في بعض المناطق، لكنها هُزمت.

كما أجرى الجيش الصومالي عمليات تفتيش على الطريق الرابط بين مدينة «برواة» والمناطق المحيطة بها لمنع قيام الميليشيات الإرهابية بزرع الألغام على الطرق لإلحاق الضرر بالمدنيين.