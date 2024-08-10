ليبيا.. اتفاق ينهي الاشتباكات شرق طرابلس

بنغازي (الاتحاد)

نجحت جهود وساطة أمس، في التوصل إلى اتفاق لإنهاء المواجهات التي اندلعت أمس الأول، بين ميليشيات مسلحة في الضاحية الشرقية للعاصمة الليبية، وفق ما أفاد مصدر حكومي.

واندلعت اشتباكات ظهر الجمعة، وتجددت لوقت قصير أمس، في ضاحية تاجوراء التي تبعد حوالي 20 كيلومتراً شرق طرابلس.

وقتل 9 أشخاص وأصيب عشرات آخرون، بحسب بيان لجهاز الإسعاف في المدينة.

وقال مصدر في وزارة الداخلية الليبية أمس، إن الاشتباكات المسلحة التي شهدتها تاجوراء والمناطق المحاذية لها، توقفت بموجب وساطة رعتها أطراف عسكرية أخرى.

وأوضح أن قوة عسكرية تابعة لرئاسة الأركان ووزارة الدفاع تدخلت لإنهاء الاشتباكات، وقبل طرفا النزاع وساطتها.

وينص الاتفاق على انسحاب عناصر الميليشيات المسلحة إلى مواقعهم، مع السماح لقوة محايدة بالتمركز بين الطرفين.

وأورد جهاز الإسعاف، أمس، أنه اضطر إلى إجلاء 72 عائلة من مناطق المعارك.

من جهتها، أعلنت جامعة طرابلس غير البعيدة من منطقة المواجهات، تعليق الدراسة احترازياً حتى إشعار آخر.

وسارعت الأمم المتحدة وسفارات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا إلى التنديد بالتصعيد العسكري والدعوة إلى أقصى درجات ضبط النفس.