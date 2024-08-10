خبراء لـ «الاتحاد»: تغيرات المناخ تفاقم معاناة نازحي غزة

أحمد عاطف (القاهرة)

تسببت التغيرات المناخية القاسية في زيادة معاناة عشرات آلاف النازحين في قطاع غزة، في ظل استمرار العمليات العسكرية واضطرارهم للتنقل مرات عدة، حيث يواجهون ظواهر جوية متطرفة في فصل صيف أكثر حرارة وجفافاً في ظل أزمة عدم توفر المياه بالقطاع.

وكشف تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة خطورة الآثار البيئية الناجمة عن الحرب في غزة، ووصفها بغير المسبوقة حيث تزيد من درجات الحرارة وتلوث التربة والمياه والهواء، وتهدد النظم الأيكولوجية والطبيعية بأضرار لا يمكن إصلاحها، كما تفاقمت أزمة تغير المناخ نتيجة الانبعاثات الحرارية للأنشطة العسكرية وموجات النزوح التي ضغطت على الموارد الطبيعية بالقطاع المحدودة بالأساس.

وقال لوران لامبرت، الخبير في مجال سياسات المناخ، إن تغير المناخ يؤثر على المهجرين قسراً، حيث يكونون أكثر هشاشة في مواجهة لأحداث الجوية القاسية، مثل موجات البرد في الشتاء وارتفاع الحرارة خلال الصيف.

وأوضح لامبرت في تصريحات لـ«الاتحاد» أن هناك عواقب مستقبلية وخيمة تترتب على ما تعرضت له غزة تجعل العمل الزراعي وإعادة بناء الأنظمة الزراعية أكثر صعوبة لعقد من الزمان على الأقل وربما لسنوات أكثر.

وأضاف: «رأينا معاناة سكان غزة والوفيات نتيجة موجات البرد القاسية في الشتاء الماضي، ويتكرر ذلك حالياً بسبب ارتفاع الحرارة، وخاصة مع الفئات الأكثر ضعفاً مثل الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة».

من جانبه يقول المدير السابق لبرنامج المناخ والمياه في معهد الشرق الأوسط، محمد محمود، إن تغير المناخ يزيد من تفاقم التحديات القائمة في غزة، فالحرارة الشديدة تزيد من أزمة الصحة العامة وترفع نسبة الوفيات خاصة مع محدودية الوصول إلى مياه الشرب الآمنة، بالإضافة إلى ارتفاع مخاطر الإصابة بالأمراض المعدية المنقولة بالمياه في مقدمتها الكوليرا، في ظل ندرة المياه العذبة الطبيعية في القطاع.

وحسب إحصاءات وزارة المياه الفلسطينية، فإنه بسبب الأزمة الحالية يضطر الفلسطينيون في غزة إلى البقاء على قيد الحياة بأقل من 3 لترات من الماء يومياً، ويلجأون غالباً إلى الشرب من مصادر غير آمنة وغير نظيفة، نتيجة الضرر الذي لحق بالبنية التحتية للمياه بالقطاع، بما في ذلك محطات التحلية ومعالجتها.