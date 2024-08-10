الأحد 11 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

خبراء لـ «الاتحاد»: تغيرات المناخ تفاقم معاناة نازحي غزة

غرق خيم النازحين في مدينة رفح جراء الأمطار الغزيرة (أرشيفية)
11 أغسطس 2024 01:11

أحمد عاطف (القاهرة)

أخبار ذات صلة
اليمن يدعو إلى دعم جهود الحكومة لتثبيت الأمن والاستقرار
فرنسا تدين الغارة الإسرائيلية على المدرسة في غزة

تسببت التغيرات المناخية القاسية في زيادة معاناة عشرات آلاف النازحين في قطاع غزة، في ظل استمرار العمليات العسكرية واضطرارهم للتنقل مرات عدة، حيث يواجهون ظواهر جوية متطرفة في فصل صيف أكثر حرارة وجفافاً في ظل أزمة عدم توفر المياه بالقطاع.
وكشف تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة خطورة الآثار البيئية الناجمة عن الحرب في غزة، ووصفها بغير المسبوقة حيث تزيد من درجات الحرارة وتلوث التربة والمياه والهواء، وتهدد النظم الأيكولوجية والطبيعية بأضرار لا يمكن إصلاحها، كما تفاقمت أزمة تغير المناخ نتيجة الانبعاثات الحرارية للأنشطة العسكرية وموجات النزوح التي ضغطت على الموارد الطبيعية بالقطاع المحدودة بالأساس.
وقال لوران لامبرت، الخبير في مجال سياسات المناخ، إن تغير المناخ يؤثر على المهجرين قسراً، حيث يكونون أكثر هشاشة في مواجهة لأحداث الجوية القاسية، مثل موجات البرد في الشتاء وارتفاع الحرارة خلال الصيف. 
وأوضح لامبرت في تصريحات لـ«الاتحاد» أن هناك عواقب مستقبلية وخيمة تترتب على ما تعرضت له غزة تجعل العمل الزراعي وإعادة بناء الأنظمة الزراعية أكثر صعوبة لعقد من الزمان على الأقل وربما لسنوات أكثر.
وأضاف: «رأينا معاناة سكان غزة والوفيات نتيجة موجات البرد القاسية في الشتاء الماضي، ويتكرر ذلك حالياً بسبب ارتفاع الحرارة، وخاصة مع الفئات الأكثر ضعفاً مثل الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة». 
من جانبه يقول المدير السابق لبرنامج المناخ والمياه في معهد الشرق الأوسط، محمد محمود، إن تغير المناخ يزيد من تفاقم التحديات القائمة في غزة، فالحرارة الشديدة تزيد من أزمة الصحة العامة وترفع نسبة الوفيات خاصة مع محدودية الوصول إلى مياه الشرب الآمنة، بالإضافة إلى ارتفاع مخاطر الإصابة بالأمراض المعدية المنقولة بالمياه في مقدمتها الكوليرا، في ظل ندرة المياه العذبة الطبيعية في القطاع.
وحسب إحصاءات وزارة المياه الفلسطينية، فإنه بسبب الأزمة الحالية يضطر الفلسطينيون في غزة إلى البقاء على قيد الحياة بأقل من 3 لترات من الماء يومياً، ويلجأون غالباً إلى الشرب من مصادر غير آمنة وغير نظيفة، نتيجة الضرر الذي لحق بالبنية التحتية للمياه بالقطاع، بما في ذلك محطات التحلية ومعالجتها.

غزة
فلسطين
إسرائيل
المناخ
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
شخص يتسلق برج إيفل قبل حفل ختام «أولمبياد باريس»
الرياضة
شخص يتسلق برج إيفل قبل حفل ختام «أولمبياد باريس»
اليوم 20:25
أرسنال يكسب ليون في «البروفة الأخيرة»
الرياضة
أرسنال يكسب ليون في «البروفة الأخيرة»
اليوم 20:04
أميركا تتصدر «أولمبياد باريس» بـ «أفضلية الفضيات»!
الرياضة
أميركا تتصدر «أولمبياد باريس» بـ «أفضلية الفضيات»!
اليوم 19:58
دراج فريق الإمارات بطل سباق «كلاسيكا»
الرياضة
دراج فريق الإمارات بطل سباق «كلاسيكا»
اليوم 19:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©