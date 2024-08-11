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انتشال جثث 50 شخصاً من ضحايا الطائرة البرازيلية المنكوبة

موقع سقوط الطائرة المنكوبة قرب ساو باولو في البرازيل
11 أغسطس 2024 09:33

انتشلت السلطات البرازيلية جثث 50 شخصاً من الضحايا الـ62 لحادث تحطم الطائرة أول أمس الجمعة، قرب ساو باولو في جنوب شرق البرازيل، مع استمرار التحقيقات لتحديد أسباب المأساة، حسب وسائل إعلام دولية نقلاً عن حكومة ولاية ساو باولو.

وسقطت الطائرة الجمعة في مدينة فينهيدو البالغ عدد سكانها 76 ألف نسمة والواقعة على بعد حوالى 80 كيلومتراً شمال غرب ساو باولو، العاصمة الاقتصادية للبرازيل.

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وأعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ثلاثة أيام من الحداد الوطني عقب الحادث المأسوي، فيما يعمل المحققون على جمع مواد جينية من أقارب الركاب من أجل عمليات التعرف إلى الجثث.


 

المصدر: وام
البرازيل
تحطم طائرة
الطائرة المنكوبة
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