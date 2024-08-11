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الأرصاد الجوية اليابانية تحذر من احتمال وقوع زلزال ضخم

اليابان (أرشيفية)
11 أغسطس 2024 11:24

تستمر هيئة الأرصاد الجوية اليابانية في حث مواطنيها على ضرورة توخي الحذر من احتمال وقوع زلزال ضخم في منطقة نانكاي ترو الواقعة على طول ساحل المحيط الهادئ. وأفادت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأحد، بأن هيئة الأرصاد الجوية تستمر في الإبقاء على تحذيرها الخاص الذي أصدرته يوم الخميس الماضي بعد وقوع زلزال بقوة 1ر7 درجة في مقاطعة ميازاكي بجنوب اليابان. إلا أن مسؤولي هيئة الارصاد يقولون إنه لم يتم حتى الآن ملاحظة أي تغيرات غير منتظمة في إجهاد القشرة الأرضية. وكان الزلزال تسبب في حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، وصلت إلى سواحل منطقتي كيوشو وشيكوكو. كما تم رصد موجات تسونامي بارتفاع 50 سنتيمترا في ميناء بمدينة ميازاكي. ووقع أمس السبت زلزال بلغت قوته المبدئية 8ر6 درجة، ضرب شمال وشمال شرق البلاد، بحسب ما قالته هيئة الأرصاد الجوية اليابانية. ورغم شدته الكبيرة نسبيا، لم يسبب الزلزال هزات شديدة أو تسونامي حيث كان مركزه على عمق حوالي 490 كيلومترا تحت الأرض. وبلغت قوة الزلزال، الذي ضرب جزيرة هوكايدو الرئيسية في أقصى شمال اليابان الساعة 1229 ظهرا بالتوقيت المحلي 3 درجات على مقياس الزلازل الياباني المكون من سبع درجات في هاكوداته، وضرب الزلزال كذلك أجزاء من مقاطعتي أوموري وإيواتي، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء. كان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، قد ألغي أمس الاول الجمعة، رحلة خارجية مدتها أربعة أيام إلى كازاخستان وأوزبكستان ومنغوليا، بعد تحذير وكالة الأرصاد الجوية من تزايد خطر وقوع زلزال قوي محتمل في منطقة شاسعة من المحيط الهادئ تمتد من جنوب غرب إلى وسط اليابان.

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المصدر: وكالات
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