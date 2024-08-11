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الجيش الروسي يدلي ببيان بشأن التوغل الأوكراني

دبابة تطلق النيران في منطقة كورسك في روسيا
11 أغسطس 2024 16:35

أدلى الجيش الروسي، اليوم الأحد، ببيان بشأن التوغل البري الأوكراني داخل الأراضي الروسية الذي بدأ الثلاثاء الماضي.
وأعلن الجيش الروسي وقف التقدم الأوكراني قرب بلدات في منطقة كورسك مع إقراره بأن قوات كييف بلغت مناطق تبعد نحو 30 كيلومتراً من الحدود.
وأوضح الجيش، في بيان، أنه أفشل "محاولات اختراق" نفذتها "مجموعات مدرعة متحركة" قرب بلدتي "تولبينو" و"أوبشتشي كولوديز" اللتين تبعدان نحو 25 و30 كلم من الحدود على التوالي، إضافة إلى بلدة "جورافلي".
وأشار الجيش إلى أنه استخدم لوقف هذا التقدم، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، الضربات الجوية والطائرات المسيّرة والمدفعية، إضافة إلى الدفع بقوات احتياطية من مجموعة "الشمال" المنتشرة في منطقة خاركيف الأوكرانية.
وأكد الجيش كذلك استخدام الصواريخ والمدفعية لاستهداف القوات الأوكرانية قرب بلدات "سودجا" و"كورينيفو" و"ستارايا سوروتشيستا" و"بوركي"، وإفشال محاولة اختراق أوكرانية في مقاطعة "بيلوفسكي" الواقعة إلى الشرق.
وأطلقت أوكرانيا عملية واسعة النطاق غير مسبوقة، الثلاثاء، في منطقة كورسك الروسية. وبعدما التزمت كييف الصمت حيال العملية لأيام، أكد مسؤول أوكراني كبير، ليل السبت، أن العملية تهدف إلى "تشتيت" قوات موسكو و"زعزعة" الوضع في روسيا.
وفي مواجهة التوغل الأوكراني، أطلقت روسيا أمس السبت "عمليّة" في ثلاث مناطق حدوديّة مُتاخمة لأوكرانيا، مع إجلاء عشرات الآلاف من السكان نحو "أماكن آمنة".

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المصدر: آ ف ب
روسيا
أوكرانيا
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كورسك
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