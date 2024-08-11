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قتيلان وجرحى في هجوم جوي على كييف

آثار قصف على منطقة كييف
11 أغسطس 2024 17:39

قال مسؤولون أوكرانيون، اليوم الأحد، إن رجلا عمره 35 عاما وطفله، البالغ أربعة أعوام، لقيا حتفهما في هجوم جوي بالقرب من العاصمة كييف.
كما أُصيب ثلاثة أشخاص بينهم شاب صغير السن في الهجوم الذي وقع شرقي العاصمة الأوكرانية.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن صاروخا من صنع كوريا الشمالية استُخدم في الهجوم.
ولم يدل الرئيس الأوكراني بمزيد من التفاصيل، لكن خدمات الطوارئ قالت، في وقت سابق، إن منزل القتيلين في منطقة "بروفاري" أُصيب بحُطام صاروخ.
وفي مقطع فيديو نشرته خدمات الطوارئ، ظهر عمال يجرون عمليات بحث شديدة الحرص عن ناجين بين حطام المبنى وينتشلون جثة طفل.
وكتب زيلينسكي، على منصة "إكس"، أن الخبراء ما زالوا يفحصون السلاح المُستخدم.
وقال سلاح الجو الأوكراني إن الهجوم شمل أيضا 57 طائرة مُسيرة أُطلقت على أوكرانيا ودمرت الدفاعات الجوية 53 منها.
وأضاف أن روسيا أطلقت ما مجموعه أربعة صواريخ من طراز "كيه.إن-23" من صنع كوريا الشمالية، لكنه لم يذكر شيئا عن مصير الثلاثة صواريخ الأخرى.
ودعا زيلينسكي، في بيان، إلى "درع جوي كامل" من شركاء أوكرانيا والسماح بضرب الأراضي داخل روسيا بأسلحة يوفرها الغرب.
ولم يرد بعد أي تعليق من روسيا، وتنفي موسكو استهداف المدنيين في هجماتهما.

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المصدر: آ ف ب
كييف
قصف جوي
أوكرانيا
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