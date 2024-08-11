رجال إطفاء يحاولون إخماد حريقين قرب أثينا

أصدرت السلطات في اليونان أوامر لسكان منطقتين قرب العاصمة أثينا بإخلاء منازلهم، اليوم الأحد، في الوقت الذي يحاول فيه العشرات من رجال الإطفاء السيطرة على حرائق أججتها الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة.

وشوهد أكثر من 190 رجل إطفاء وهم يحاولون إخماد حريق وصل إلى المنازل بالقرب من بلدة "فارنافا"، على بعد نحو 35 كيلومترا شمالي العاصمة، في وقت متأخر من بعد ظهيرة اليوم.

طائرة ترش المياه على حريق غابات قرب أثينا

ووصلت إليهم فرق دعم من 40 شاحنة و11 طائرة محملة بالمياه وخمس طائرات هليكوبتر.

كما كانت فرق إطفاء أخرى تكافح حريقا في منطقة غابات بالقرب من بلدة "ميجارا" غربي أثينا.

وتسبب الحريقان في تصاعد دخان بني كثيف فوق أجزاء من أثينا.

وشهدت عدة مناطق أخرى في اليونان حالة تأهب قصوى تحسبا لخطر نشوب حرائق اليوم الأحد وغدا الاثنين.

واندلعت المئات من حرائق الغابات في أنحاء اليونان هذا الصيف، والذي سُجلت خلاله درجات حرارة قياسية في شهري يونيو ويوليو الماضيين بعد أدفأ شتاء شهدته البلاد.

ويرجع العلماء الطقس الحار والجاف الذي تشهده البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط إلى تغير المناخ.