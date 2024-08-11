الإثنين 12 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بايدن يحذر من حرب إقليمية في المنطقة

الرئيس الأميركي جو بايدن
11 أغسطس 2024 20:50

حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" التلفزيونية، من تحول التصعيد في المنطقة إلى حرب إقليمية.
وقال بايدن "إنني فعليا أعمل يوميا، مع فريقي بالكامل، للتأكد من عدم تصاعد الأمور إلى حرب إقليمية".
وأضاف "لكن يمكن أن تتصاعد الأمور بسهولة إلى حرب إقليمية".
لكن الرئيس أكد أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة "ما زال ممكنا" قبل نهاية ولايته.
وحث الرئيس بايدن على قبول اتفاق وقف إطلاق النار الذي سبق أن اقترحه.
وذكر بايدن، خلال مقابلته "الخطة التي قمت بوضعها، والتي أقرتها مجموعة الدول السبع، وأقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى آخره، مازالت قابلة للتطبيق".

أخبار ذات صلة
بايدن: العالم يواجه منعطفاً تاريخياً
بايدن ينظم حملة لدعم هاريس في ولاية متأرجحة
المصدر: د ب أ
حرب إقليمية
جو بايدن
حرب
منطقة الشرق الأوسط
تصعيد
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
خورفكان يكشف عن القميص الجديد
الرياضة
خورفكان يكشف عن القميص الجديد
اليوم 12:00
10 حقائق مثيرة للاهتمام
الترفيه
بالصور.. 10حقائق مثيرة للاهتمام
اليوم 11:55
بني ياس يتفوق على الشارقة في «التجربة المغلقة»
الرياضة
بني ياس يتفوق على الشارقة في «التجربة المغلقة»
اليوم 11:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
مقتل وإصابة 16 شخصاً بصاعقة في الصين
اليوم 11:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©