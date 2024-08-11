بايدن يحذر من حرب إقليمية في المنطقة

حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" التلفزيونية، من تحول التصعيد في المنطقة إلى حرب إقليمية.

وقال بايدن "إنني فعليا أعمل يوميا، مع فريقي بالكامل، للتأكد من عدم تصاعد الأمور إلى حرب إقليمية".

وأضاف "لكن يمكن أن تتصاعد الأمور بسهولة إلى حرب إقليمية".

لكن الرئيس أكد أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة "ما زال ممكنا" قبل نهاية ولايته.

وحث الرئيس بايدن على قبول اتفاق وقف إطلاق النار الذي سبق أن اقترحه.

وذكر بايدن، خلال مقابلته "الخطة التي قمت بوضعها، والتي أقرتها مجموعة الدول السبع، وأقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى آخره، مازالت قابلة للتطبيق".