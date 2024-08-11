موجة حر تجتاح المنطقة الأكثر برودة في إسبانيا

اجتاحت موجة حر رابعة هذا الصيف إسبانيا في الأيام القليلة الماضية سجلت خلالها المناطق الشمالية درجات حرارة مرتفعة للغاية تجاوزت 40 درجة مئوية، اليوم الأحد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية إن درجات الحرارة ارتفعت في مطلع الأسبوع في مختلف أنحاء إسبانيا، لكن بشكل خاص في منطقة بحر "كانتابريا" الشمالية الأكثر برودة تقليديا، مما أدى إلى تحذيرات من "خطر شديد" في مناطق "كانتابريا" وإقليم الباسك.

ووضع الناس القبعات واستخدموا المراوح لتبريد أنفسهم في بلباو بإقليم الباسك وهي واحدة من أكثر المدن تضررا.

وقالت خوسيفا كاستيو "الجو حار للغاية ولا يمكنك البقاء في الشوارع أو على الشاطئ".

وعبر السائح البلجيكي باتريك هيرمانز عن شعوره بالصدمة بسبب الحرارة بالقول "لسنا معتادين على هذا النوع من درجات الحرارة، لكننا سنذهب إلى المتحف اليوم حيث يوجد مكيف هواء".

ونصحت وزارة الصحة الإسبانية السكان بشرب الماء وحماية أنفسهم من أشعة الشمس وإيلاء اهتمام خاص للصغار وكبار السن.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض غدا الاثنين.