الإثنين 12 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

موجة حر تجتاح المنطقة الأكثر برودة في إسبانيا

سكان يمرون بجانب لوحة تظهر 49 درجة مئوية في بلباو
11 أغسطس 2024 20:59

اجتاحت موجة حر رابعة هذا الصيف إسبانيا في الأيام القليلة الماضية سجلت خلالها المناطق الشمالية درجات حرارة مرتفعة للغاية تجاوزت 40 درجة مئوية، اليوم الأحد.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية إن درجات الحرارة ارتفعت في مطلع الأسبوع في مختلف أنحاء إسبانيا، لكن بشكل خاص في منطقة بحر "كانتابريا" الشمالية الأكثر برودة تقليديا، مما أدى إلى تحذيرات من "خطر شديد" في مناطق "كانتابريا" وإقليم الباسك.
ووضع الناس القبعات واستخدموا المراوح لتبريد أنفسهم في بلباو بإقليم الباسك وهي واحدة من أكثر المدن تضررا.
وقالت خوسيفا كاستيو "الجو حار للغاية ولا يمكنك البقاء في الشوارع أو على الشاطئ".
وعبر السائح البلجيكي باتريك هيرمانز عن شعوره بالصدمة بسبب الحرارة بالقول "لسنا معتادين على هذا النوع من درجات الحرارة، لكننا سنذهب إلى المتحف اليوم حيث يوجد مكيف هواء".
ونصحت وزارة الصحة الإسبانية السكان بشرب الماء وحماية أنفسهم من أشعة الشمس وإيلاء اهتمام خاص للصغار وكبار السن.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض غدا الاثنين.

أخبار ذات صلة
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
دراج فريق الإمارات بطل سباق «كلاسيكا»
المصدر: رويترز
إسبانيا
درجات الحرارة
موجة حر
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول
الأخبار العالمية
رئيس كوريا الجنوبية يعين كيم يونج هيون وزيراً جديداً للدفاع
اليوم 12:14
خورفكان يكشف عن القميص الجديد
الرياضة
خورفكان يكشف عن القميص الجديد
اليوم 12:00
10 حقائق مثيرة للاهتمام
الترفيه
بالصور.. 10حقائق مثيرة للاهتمام
اليوم 11:55
بني ياس يتفوق على الشارقة في «التجربة المغلقة»
الرياضة
بني ياس يتفوق على الشارقة في «التجربة المغلقة»
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©