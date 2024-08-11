الإثنين 12 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

والدا طفلة قتيلة في بريطانيا يطالبان بإنهاء أعمال الشغب

سيرجيو وألكسندرا خلال تشييع انبتهما أليس
11 أغسطس 2024 22:04

دعا والدا إحدى الفتيات الثلاث اللاتي قُتلن في حفل بشمال إنكلترا، الشهر الماضي، إلى إنهاء أعمال الشغب التي عمت البلاد بعد مقتلهن، وذلك خلال جنازة ابنتهما الصغيرة.
قُتلت أليس دا سيلفا أجويار، البالغة من العمر تسع سنوات، وفتاتان أخريان وأصيب ثمانية أشخاص آخرين بعد طعنهم في هجوم خلال الحفل الذي أقيم في بلدة "ساوثبورت" الساحلية قبل أسبوعين.
تبع ذلك اندلاع أعمال شغب مستمرة منذ 13 يوما في أنحاء بريطانيا بسبب منشورات كاذبة على الإنترنت أشارت إلى أن المشتبه بتنفيذه الهجوم مهاجر مسلم. ووجهت الشرطة اتهامات إلى صبي مولود في بريطانيا، وتقول إن الحادث لا يتم التعامل معه باعتباره عملا إرهابيا.
في جنازة أليس، قالت سيرينا كنيدي قائدة الشرطة في ميرسيسايد إن والدي الطفلة البرتغاليين، سيرجيو وألكسندرا، طلبا منها توجيه نداء عام للهدوء.
وأضافت "أبديتما الكثير من الشجاعة عندما طلبتما مني أن أكون هنا اليوم... لنقل رسالة منكما مفادها أنكما لا تريدان أن يكون هناك المزيد من العنف في شوارع المملكة المتحدة باسم ابنتكم".
وأضافت "أشعر بالخجل، وأنا آسفة جدا لأنكما اضطررتما إلى الانشغال بهذا الأمر بينما تواصلان التحضيرات لجنازة ابنتكما الجميلة أليس".
وألقت السلطات القبض على أكثر من 900 شخص ووجهت اتهامات إلى 466 منهم بارتكاب جرائم بسبب الاضطرابات التي استهدفت بشكل أساسي المهاجرين والمسلمين. وسارعت المحاكم في الفصل في القضايا وحكمت بالفعل بالسجن على عشرات منهم.

أخبار ذات صلة
ضربة خطيرة في الرأس تطرد دراج هولندا!
«المرض» تغتال حلم بطلة الخماسي الحديث
المصدر: رويترز
بريطانيا
أعمال شغب
اليمين المتطرف
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول
الأخبار العالمية
رئيس كوريا الجنوبية يعين كيم يونج هيون وزيراً جديداً للدفاع
اليوم 12:14
خورفكان يكشف عن القميص الجديد
الرياضة
خورفكان يكشف عن القميص الجديد
اليوم 12:00
10 حقائق مثيرة للاهتمام
الترفيه
بالصور.. 10حقائق مثيرة للاهتمام
اليوم 11:55
بني ياس يتفوق على الشارقة في «التجربة المغلقة»
الرياضة
بني ياس يتفوق على الشارقة في «التجربة المغلقة»
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©