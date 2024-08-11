العراق يعتقل قياديا خطيرا من داعش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأحد، اعتقال قيادي خطير في تنظيم داعش الإرهابي في عملية استخباراتية عسكرية في محافظة الأنبار غربي العاصمة بغداد.

وذكر بيان لخلية الإعلام أن مديرية الاستخبارات العسكرية نفذت عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على الإرهابي الخطير المدعو "أبو صفية العراقي" في قضاء "الرمانة" التابع لمحافظة الأنبار.

وأوضح البيان أن المعتقل مطلوب إلى القضاء العراقي وفق أحكام قانون إلارهاب حيث شارك في العديد من الأعمال الإرهابية ضد القوات الأمنية العراقية والسورية في وقت سابق وتم تسليمه إلى جهة الطلب ميدانيا وأصوليا.

ورغم إعلان الحكومة العراقية القضاء عسكريا على تنظيم داعش المتطرف، في نهاية عام 2017، لاتزال فلول من التنظيم تنفذ، من حين لآخر، هجمات تستهدف المدنيين وقوات الأمن.