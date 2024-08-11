بايدن ينظم حملة لدعم هاريس في ولاية متأرجحة

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، في تصريحات بُثت اليوم الأحد، إنه سينظم حملة لدعم المرشحة الديمقراطية كاملا هاريس في ولاية بنسلفانيا، وهي ولاية متأرجحة مهمة في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.

أدلى بايدن بتصريحاته في مقابلة مع شبكة "سي.بي.إس" التلفزيونية، وهي الأولى له منذ إعلانه في أواخر يوليو الماضي انسحابه من السباق الرئاسي ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وباتت هاريس تتقدم على ترامب بفارق أربع نقاط في ولاية بنسلفانيا وولايتين أخريين متأرجحتين رئيسيتين هما ويسكونسن وميشيغان، وذلك وفقا لاستطلاعين للرأي أجرتهما صحيفة "نيويورك تايمز" وكلية "سيينا كوليدج" ونشرت نتائجهما أمس السبت.

وعندما سُئل عما إذا كان سينظم حملة لدعم هاريس، أجاب بايدن "نعم".

وأضاف بايدن أنه وحاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو يعملان على "تنظيم جولة للحملة في بنسلفانيا. وسأنظم حملات في ولايات أخرى أيضا وسأفعل كل ما ترى كاملا أن بوسعي فعله لأقدم أكبر مساعدة ممكنة".

وقال البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، إن من المقرر أن يظهر بايدن وهاريس معا في ولاية ماريلاند يوم الخميس "لمناقشة التقدم الذي يحرزانه لخفض التكاليف على الشعب الأميركي".

وقالت هاريس، التي أصبحت رسميا مرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية، أمس السبت إنها تعتزم الكشف عن سياستها في الأسبوع المقبل.

وأضافت للصحفيين "سوف نركز على الاقتصاد وما يتعين علينا فعله لخفض التكاليف وكذلك تعزيز الاقتصاد بوجه عام".

وأعلنت هاريس، الأسبوع الماضي، اختيارها حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز لمنصب نائب الرئيس.