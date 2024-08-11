34 حالة وفاة بـ«الكوليرا» في تعز

عدن (الاتحاد)

أعلن مسؤول صحي يمني، أمس، وفاة 34 شخصاً وإصابة قرابة 4 آلاف آخرين بمرض الكوليرا في محافظة تعز جنوب غربي البلاد منذ مطلع العام الجاري.

وقال تيسير السامعي مسؤول الإعلام في مكتب وزارة الصحة بمحافظة تعز، إن عدد الوفيات جراء مرض الكوليرا والإسهال المائي في المحافظة ارتفع إلى 34 حالة منذ مطلع العام الجاري. وأضاف السامعي أن عدد الإصابات بالكوليرا في المحافظة خلال الفترة ذاتها ارتفع إلى ثلاثة آلاف و950 حالة، منها 679 حالة مؤكدة مخبرياً. وحذر السامعي من استمرار انتشار المرض في المحافظة الأكثر سكاناً جراء موسم الأمطار الذي يدفع بتفشي الأمراض والأوبئة، لافتاً إلى أن استمرار تفشي الكوليرا يأتي مع تراجع حاد في تمويل القطاع الصحي في اليمن، ما يهدد بإغلاق العديد من المرافق الطبية.

وناشد المنظمات الدولية والمانحين مساعدة اليمن بشكل عام ومحافظة تعز بشكل خاص في مواجهة التحديات الكبيرة التي يعاني منها القطاع الصحي جراء نقص الدعم والتمويل.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن تدهوراً حاداً جراء الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية منذ نحو 10 سنوات.