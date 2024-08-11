الإثنين 12 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تونس.. هيئة الانتخابات تقبل 3 مرشحين لسباق الرئاسة

تونس.. هيئة الانتخابات تقبل 3 مرشحين لسباق الرئاسة
12 أغسطس 2024 00:55

تونس (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بايدن: العالم يواجه منعطفاً تاريخياً
تشغيل خط السكة الحديدية بين تونس والجزائر بعد توقفه 30 عاماً

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، قبول ملفات 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل، وهم: الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام «حركة الشعب» زهير المغزاوي، ورئيس «حركة عازمون» عياشي زمال.
 وقال رئيس «الهيئة» فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي مساء أمس الأول، «إن (الهيئة) تلقت إلى حدود غلق باب تقديم الترشحات يوم 5 أغسطس الجاري، 17 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية خلال فترة إيداع الترشحات».
وأضاف بوعسكر، أنه «بعد تثبت مجلس (الهيئة) من مدى توافر شروط الترشح والوثائق المطلوبة وعدد التزكيات المطلوبة في ملفات الترشح، انعقد مجلس (الهيئة) وبتّ في جميع مطالب الترشح للانتخابات الرئاسية، وصادق بإجماع أعضائه على قائمة المقبولين أولياً».
وأعلن أن «المترشحين المقبولين أولياً لخوض غمار الانتخابات هم: زهير المغزاوي، وقيس سعيد، وعياشي زمال».
ولفت رئيس «الهيئة» إلى رفض 14 ملف ترشح، وذلك إما بسبب انعدام التزكيات المطلوبة، أوعدم استيفائها للشروط القانونية ولوجود نقائص في ملفات الترشح.
وشدد على أن «أسباب الرفض بنيت على أسباب قانونية، ومنها انعدام الشروط القانونية للتزكيات الشعبية أو غياب الضمان المالي».
وأكد بوعسكر، أنه «بقدر ما كانت مهمة قبول ومعالجة ملفات المترشحين حساسة بقدر ما كان مجلس (الهيئة) على أتم الوعي بالمسؤولية التاريخية وحريص على إتمام المهمة بحرفية وثبات».
وفي 29 يوليو الماضي، بدأت فترة قبول ملفات الترشح، وفق تصريح سابق لرئيس «الهيئة» فاروق بوعسكر.

تونس
الانتخابات الرئاسية
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
بيجولا تصف نهائي تورونتو بـ «يوم المعركة»!
الرياضة
بيجولا تصف نهائي تورونتو بـ «يوم المعركة»!
اليوم 12:14
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول
الأخبار العالمية
رئيس كوريا الجنوبية يعين كيم يونج هيون وزيراً جديداً للدفاع
اليوم 12:14
خورفكان يكشف عن القميص الجديد
الرياضة
خورفكان يكشف عن القميص الجديد
اليوم 12:00
10 حقائق مثيرة للاهتمام
الترفيه
بالصور.. 10حقائق مثيرة للاهتمام
اليوم 11:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©