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فلسطين تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف جرائم المستوطنين في الضفة

مستوطنة إسرائيلية قرب بيت لحم (أرشيفية)
12 أغسطس 2024 00:55

رام الله (الاتحاد)

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طالبت فلسطين، أمس، بتدخل دولي عاجل لوقف جرائم المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، ووضع الجمعيات الاستيطانية على قوائم الإرهاب. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بعد سلسلة اعتداءات للمستوطنين في عدة مناطق بالضفة الغربية. وأضافت الخارجية الفلسطينية أنها «تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف جرائم عصابات المستعمرين».
 وأشار البيان إلى أن «عصابات المستعمرين المتطرفين تواصل ارتكاب المزيد من الجرائم والاعتداءات والانتهاكات بحق الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم وزرعهم في الضفة الغربية».
وتحدثت عن «تصعيد استعماري متواصل بحماية جيش الاحتلال والمستوى السياسي في الحكومة الإسرائيلية بإحراق أراض زراعية وأشجار، أو رشق مركبات الفلسطينيين بالحجارة وتكسيرها وإحراقها، أوالسيطرة على الطرق الرئيسة وإغلاقها ومنع الأهالي من استخدامها تحت سمع وبصر جيش الاحتلال». وشددت أن «استمرار هذه الجرائم يشكل دليلاً واضحاً على فشل المجتمع الدولي في احترام وتنفيذ قراراته ذات الصلة خاصة قرار مجلس الأمن 2334».

فلسطين
غزة
إسرائيل
الضفة الغربية
الإرهاب
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