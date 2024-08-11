إسرائيل تصدر أوامر إخلاء جديدة في خان يونس

غزة (الاتحاد، وكالات)

وسعت إسرائيل نطاق أوامر الإخلاء في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، أمس، ما أجبر عشرات الآلاف من السكان والأسر النازحة الفلسطينية على المغادرة وسط الظلام، بينما كان دوي انفجارات ناجم عن قصف بالدبابات يتردد حولهم.

وشملت تعليمات الإخلاء أحياء في الوسط والشرق والغرب، مما يجعلها من أوسع أوامر الإخلاء في الصراع المستمر منذ أكثر من 10 شهور، وتأتي بعد يومين من عودة الدبابات إلى شرق المدينة.

ونُشرت أوامر الإخلاء على منصة «إكس» وعبر رسائل نصية وصوتية على هواتف السكان تقول «عليكم الإخلاء بشكل فوري إلى المنطقة الإنسانية المستحدثة، المنطقة التي تتواجدون فيها تعتبر منطقة قتال خطيرة».

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه قصف نحو 30 هدفاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بما في ذلك بنية عسكرية ومواقع لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات ومرافق لتخزين الأسلحة.

وأشار فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت نزوح أكثر من 75 ألف شخص في جنوب غرب قطاع غزة.

وقال لازاريني، على حسابه بمنصة «إكس» أمس، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت أوامر إضافية لإجبار المزيد من الأشخاص على الفرار مراراً وتكراراً.

وأضاف «النازحون يذهبون إلى أماكن مكتظة، حيث تمتلئ الملاجئ بالعائلات بالفعل.. لقد فقدوا كل شيء، ويحتاجون إلى كل شيء»، مشيراً إلى أنه على عكس الحروب الأخرى، فإن سكان غزة محاصرون وليس لديهم مكان يذهبون إليه.

في غضون ذلك، أكد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن 3500 طفل في قطاع غزة معرضون للموت بسبب الجوع، إثر مواصلة الجيش الإسرائيلي حصاره للقطاع، وتوفي منهم 34 بسبب المجاعة وسوء التغذية.

وأشار المركزي، في تقرير له، إلى أن 70 % من جرحى العدوان من الأطفال والنساء، محذراً من تأثر التركيب العمري والنوعي للسكان في قطاع غزة، نتيجة لاستهداف الإسرائيلي المتعمد لفئات محددة للسكان كالأطفال والشباب.

أمراض

تفشت الأمراض الجلدية والتهابات الكبد بشكل كبير بين الفلسطينيين في قطاع غزة، بسبب استخدامهم للمياه الملوثة نتيجة لتدمير أغلب محطات تحلية المياه والآبار في القطاع.

وذكرت تقارير أن العديد من الأطفال الفلسطينيين الصغار أصيبوا بأمراض مرتبطة بشكل أساسي بشرب مياه ملوثة أو الاستحمام بها، وأن الأمراض الشائعة بينهم تشمل الأمراض الجلدية والتهاب الكبد.

وأوضحت التقارير أن جميع محطات تحلية المياه بغزة و88 % من آبار المياه بالقطاع دمرت أو تضررت نتيجة للحرب الإسرائيلية على القطاع.