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الإمارات توزع الخبز على آلاف العائلات النازحة في غزة

مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (من المصدر)
12 أغسطس 2024 00:56

غزة (الاتحاد)

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واصلت دولة الإمارات جهودها في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ضمن إطار عملية «الفارس الشهم 3» التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.  وقدمت عملية «الفارس الشهم 3»، أمس، الخبز لآلاف العائلات النازحة في مراكز الإيواء، لمساندتهم في ظل الأوضاع المأساوية الصعبة التي يعيشونها، وعدم توافر أبسط مقومات الحياة، وعدم قدرة المخابز على إنتاج الخبز بشكل كافٍ للسكان.
وأرسلت دولة الإمارات في شهر فبراير الماضي 5 مخابز أوتوماتيكية لمواجهة النقص الحاد في الخبز داخل قطاع غزة، حيث وفرت الاحتياجات اليومية لأكثر من 420 ألف شخص.
 وتبلغ الطاقة الإنتاجية لكل مخبز نحو 17500 رغيف في الساعة، وتكفلت دولة الإمارات بتأمين مادة الطحين والسولار، وغيرها من المواد التي تضمن تشغيل المخابز الخمسة على مدار 24 ساعة يومياً ودون توقف مع دفع أجور الأشخاص الذين سيشغلون المخابز والإشراف عليها داخل غزة.

الفارس الشهم 3
الإمارات
فلسطين
إسرائيل
غزة
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