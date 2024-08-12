تحطم مروحية في أستراليا ومقتل الطيار

قالت السلطات في ولاية كوينزلاند الأسترالية اليوم الاثنين إن طائرة هليكوبتر اصطدمت بسطح فندق في مدينة كيرنز السياحية في شمال البلاد مما أدى إلى مقتل قائد الطائرة وإخلاء الفندق من النزلاء.

وذكرت شرطة الولاية في بيان أنه تم استدعاء أطقم الطوارئ في حوالي الساعة الثانية من صباح اليوم بعد اصطدام طائرة هليكوبتر ذات محركين بسطح الفندق وهو ما تسبب في اندلاع حريق أعلى المبنى وإخلاء الفندق.

وقالت الشرطة إن قائد الطائرة لقي حتفه في مكان الحادث وإن التحقيقات الجنائية جارية لتحديد هويته رسميا.

وأضاف بيان الشرطة "لم يصب أي شخص على الأرض".

وذكرت وسائل الإعلام الأسترالية أن الحادث وقع في فندق دوبل تري التابع لسلسلة فنادق هيلتون في مدينة كيرنز التي تعتبر بوابة الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا.

وقالت الشرطة إن وحدة التحقيق الجنائي في الحوادث ستتعاون مع هيئة تنظيم سلامة النقل في أستراليا لإعداد تقرير عن الحادث.



