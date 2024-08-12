نجاح أول رحلة لطائرة مسيرة صينية للشحن ذات محركين

نفذت طائرة مسيرة كبيرة للشحن ذات محركين مطورة محليا في الصين، رحلتها الأولى من مطار تسيقونغ فنغمينغ العام في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن الرحلة التجريبية استغرقت 20 دقيقة، حيث عملت جميع أنظمة الطائرة بشكل طبيعي، وفقا لمطورها.

وتم تطوير الطائرة بشكل مستقل من قبل شركة سيتشوان تنغدن المحدودة للابتكار العلمي والتكنولوجي، وهي شركة محلية متخصصة في مجال أبحاث وتصنيع المركبات الجوية الذكية وتطبيقها، وتم تصميم الطائرة لتلبية طلب السوق.

وتبلغ المساحة بين جناحي الطائرة 16.1 متر وارتفاعها 4.6 متر، مع مساحة شحن إجمالية تبلغ 12 مترا مكعبا وسعة حمولة تجارية تبلغ طنين.

وتتميز الطائرة بسهولة التحميل والتفريغ ومستويات عالية من الموثوقية والسلامة ودرجة عالية من الذكاء، ومن المتوقع أن توفر الدعم لتوسيع سيناريوهات النقل الجوي للبضائع وإنشاء نوع جديد من الخدمات اللوجستية الذكية في اقتصاد الارتفاعات المنخفضة.