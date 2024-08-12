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اليونان تجلي مئات الأشخاص جراء حرائق الغابات

حرائق الغابات في اليونان
12 أغسطس 2024 09:13

أعلنت السلطات اليونانية إجلاء مئات الأشخاص من منازلهم، جراء اندلاع عدة حرائق غابات بما في ذلك مناطق قريبة من العاصمة أثينا، وتم إعلان حالة التأهب في أجزاء كبيرة من البلاد .

ويكافح أكثر من 250 رجل إطفاء و67 سيارة إطفاء و12 طائرة وست مروحيات الحريق الذي يبعد حوالي 35 كيلومترا عن أثينا.

ويتعامل عناصر الإطفاء على وجه السرعة مع 33 من الحرائق الأربعين التي اندلعت خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

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وأمرت السلطات اليونانيّة، مساء أمس الأحد، سكّان مدينة ماراثون التاريخيّة، على بعد 40 كيلومترا شمال شرق أثينا، بإخلاء منازلهم والتوجّه إلى مدينة نيا ماكري الساحليّة.

وقطع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس عطلته وعاد إلى أثينا للتعامل مع الأزمة.

 

المصدر: وام
مكافحة الحرائق
حرائق الغابات
اليونان
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