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إعصار يضرب شمال اليابان وتحذيرات من انهيارات أرضية وفيضانات

رجل يسير بجوار طريق غمرته المياه في أعقاب الإعصار في مدينة كوجي باليابان
12 أغسطس 2024 09:57

قالت هيئة الأرصاد اليابانية إن إعصارا وصل محافظة إيواته اليوم الاثنين، ومن المحتمل أن يؤدي لهطول كمية قياسية من الأمطار مع تحركه فوق المنطقة الواقعة بشمال شرق البلاد.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الهيئة حذرت من أن إعصار ماريا، الأول الذي سوف يصل الأرخبيل الياباني هذا العام، يمكن أن يؤدي لوقوع انهيارات أرضية وفيضان الأنهار ووقوع فيضانات في المناطق المنخفضة وهبوب رياح قوية وارتفاع الأمواج.  

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ومن المتوقع أن يؤدي الاعصار خلال 24 ساعة حتى صباح غد الثلاثاء لهطول ما يصل إلى 250 مليمتراً من الأمطار على المنطقة، بالإضافة إلى 150 مليمتراً في الـ24 ساعة التالية. 

المصدر: وكالات
اليابان
انهيارات أرضية
إعصار
فيضانات
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