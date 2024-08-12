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رئيس كوريا الجنوبية يعين كيم يونج هيون وزيراً جديداً للدفاع

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول
12 أغسطس 2024 12:14

قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الاثنين، إن الرئيس عين رئيس جهاز الأمن الرئاسي كيم يونج هيون وزيرا جديدا للدفاع فيما تم تعيين وزير الدفاع شين وون - سيك مستشارا جديدا للأمن القومي.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن رئيس هيئة موظفي الرئاسة تشونج جين - سوك قوله في إفادة صحفية إن مستشار الأمن القومي تشانج هو - جين تم تعيينه مستشارا خاصا للشؤون الخارجية والأمن، وهو منصب تم استحداثه مؤخرا.

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وشغل كيم، وهو جنرال سابق في الجيش حاصل على رتبة ثلاث نجوم منصب رئيس جهاز الأمن الرئاسي منذ تولي يون منصبه في مايو 2022.

من ناحية أخرى، تم تعيين وزير الدفاع شين وون سيك مستشارا جديدا للأمن القومي، وفقا لما ذكره مكتبه اليوم الاثنين.

المصدر: د ب أ
سول
كوريا الجنوبية
الرئيس الكوري الجنوبي
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