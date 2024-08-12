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خلل في مكابح طائرة يتسبب في إغلاق مدرج مطار ياباني

مطار ياباني(أرشيفية)
12 أغسطس 2024 15:52

أدى ظهور دخان أبيض أثناء هبوط طائرة في مطار ناريتا في اليابان إلى إغلاق المدرج صباح الاثنين، وعزت شركة الخطوط السنغافورية المشغلة للطائرة ذلك في وقت لاحق إلى خلل في المكابح.
وأرسلت شاحنات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان الحادث بعد الإبلاغ عن ظهور دخان أبيض مصدره طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية السنغافورية رغم أن فرق الإغاثة لم تجد أي مؤشرات الى حريق ولم يكن هناك مصابون.
وأوضحت الشركة في وقت لاحق أن الرحلة "واجهت مشكلة تقنية في مكابحها عند الهبوط".
وأضافت أن "فريق الهندسة الأرضية التابع للشركة حلّ المشكلة واستبدل أحد إطارات الطائرة وهي من طراز بوينغ 787-10".
وقال مسؤول في المطار لوكالة فرانس برس إنه عثر على قطع من إطار الطائرة على المدرج.
وأغلق المدرج B في مطار ناريتا لأقل من ساعة بقليل بعد هبوط الطائرة قرابة الساعة 07,40 (22,40 ت غ)، وفق ما أفاد مسؤولون في المطار.
وكانت الطائرة تقل 260 راكبا و16 من أفراد الطاقم.

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