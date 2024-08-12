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روسيا تعتزم إطلاق مهمة سياحية إلى محطة الفضاء في 2025

محطة الفضاء الدولية (أرشيفية)
12 أغسطس 2024 14:38

أعلنت شركة "جلافكوسموس"، التابعة لشركة الفضاء الروسية الحكومية "روسكوسموس"، أن موسكو تخطط لإجراء مهمة سياحية إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الفضاء "سويوز إم إس"، في النصف الثاني من العام المقبل 2025.

وجاء في بيان للشركة نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم، أنه من المقرر بدء الرحلة خلال الربع الثالث أو الربع الرابع من عام 2025، وسيكون موقع الإطلاق من قاعدة بايكونور الفضائية (كازاخستان).

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وأوضحت أن مدة الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية ستكون قرابة 3 ساعات، وأن الإقامة المخطط لها في المحطة هو 10 أيام، بينما إجمالي وقت التحضير للرحلة سيكون 10 أشهر، وفترة التحضير النشط للرحلة من 4 إلى 5 أشهر.

وأضافت شركة "جلافكوسموس"، أن مركبة الفضاء "سويوز إم إس" ستحمل رائد فضاء محترفاً وسائحين، وستشمل الرحلة فحصا طبيا، وتطوير برنامج الطيران والتدريب الشخصي، وسيحصل أولئك الذين يستعدون للمهمة على جلسات في مركز تدريب رواد الفضاء الواقع في منطقة موسكو.

المصدر: وام
محطة الفضاء الدولية
روسيا
الفضاء
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